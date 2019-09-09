2019-09-09T17:44:58+03:00
Общество

Лето задержится в Орле до выходных

Всю рабочую неделю в облцентре будет стоять жара
Ольга СУПОНЕВА
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Не спешите убирать на антресоли летние вещи, жара ее побудет в Орле!Не спешите убирать на антресоли летние вещи, жара ее побудет в Орле!Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Лето задержится в Орле до выходных. По прогнозам синоптиков, всю рабочую неделю в облцентре будет стоять жара.

Как сообщает Росгидрометцентр, во вторник 10 сентября столбики термометров доберутся до отметки в +27 градусов, правда ночью всего +11. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2 м/с, облачность переменная, без осадков. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В среду, 11 числа, ночью +11 днем +26 градусов. Ветер южный 3 м/с, небо ясное с небольшими облачками, дождя не предвидится, давление 756 мм рт.ст.

В четверг 12 сентября все такая же жара: в ночное время воздух прогреется до +10, днем +27 градусов. Облачность переменная, ветер юго-западный 3 м/с. Давление составит 756 мм рт.ст.

В пятницу, 13 числа, все такая же летняя погода. Ночью термометры покажут +10, днем +26 градусов. Атмосферное давление 752 мм рт.ст., ветер юго-западный 4 м/с.

По предварительным прогнозам, достаточно жарко будет и в субботу, 14 сентября. А вот с воскресенья похолодает на 10 градусов и зарядят осенние дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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