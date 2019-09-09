2019-09-09T17:26:47+03:00
Происшествия

В Орле парня и девушку задержали за попытку сбыта "синтетики"

Молодым дилерам из Ливен грозят годы за колючкой
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Парочка пыталась сбыть больше ста граммов синтетического наркотикаПарочка пыталась сбыть больше ста граммов синтетического наркотикаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле молодого человека и девушку задержали на попытке сбыть синтетический наркотик. Молодым дилерам грозит реальный срок: возбуждено уголовное дело.

О том, что 25-летняя жительница города Ливны и 24-местный житель райцентра могут быть причастны к сбыту запрещенных веществ, полицейским поступил сигнал. При проверке информация подтвердилась: парочку задержали с поличным. В рюкзаке у девушки при досмотре сотрудники полиции нашли сверток, а в нем - как позже показала экспертиза – больше ста граммов «синтетики». Все это «добро» должно было быть продано.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Сейчас оба несостоявшихся наркоторговца заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцы продолжают выбирать территории, которые требуют благоустройства
Лето задержится в Орле до выходных
В Орле водитель на "БМВ" сбил пешехода-нарушителя
В Орле выявили 28 случаев самовольного подключения к электросетям
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет
Орловцам предлагают узнать свой ВИЧ-статус анонимно
В Орле пройдет «Кросс Нации — 2019»
Ольга Пилипенко представит Орловскую область в Госдуме
Орловцы жалуются на перебои в электроснабжении и сломанную бытовую технику
В Орловской области сгорел трехквартирный жилой дом
Горожан предупредили, в «Орелводоканал» изменятся номера телефонов
В Орле завершился ремонт бульвара Победы
В Орловской области под колесами «Газели» погиб пенсионер-велосипедист
В Орловской области на выборах в Госдуму лидирует Ольга Пилипенко
Почти 39% орловцев сделали свой выбор к вечеру
Орловскую библиотеку Бунина ждет долгожданный ремонт
Почти 17 % орловцев уже приняли участие в Едином дне голосования
В Орле отменили особый противопожарный режим
Орловских подростков, задержанных за убийство пенсионерки, заключили под стражу
Орловский зеленстрой откроет торговые павильоны в облцентре
У 82-летней орловчанки мошенницы стащили все сбережения
Орловцам вернули больше 13 миллионов рублей долгов по зарплате
Орловцев приглашают в Болхов на фестиваль колокольного искусства
На главной площади города орловским лесничествам вручили новую технику
В центре Орла ограничат движение транспорта