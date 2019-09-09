В Орле парня и девушку задержали за попытку сбыта "синтетики"

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-09T17:26:47+03:00

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В Орле молодого человека и девушку задержали на попытке сбыть синтетический наркотик. Молодым дилерам грозит реальный срок: возбуждено уголовное дело.

О том, что 25-летняя жительница города Ливны и 24-местный житель райцентра могут быть причастны к сбыту запрещенных веществ, полицейским поступил сигнал. При проверке информация подтвердилась: парочку задержали с поличным. В рюкзаке у девушки при досмотре сотрудники полиции нашли сверток, а в нем - как позже показала экспертиза – больше ста граммов «синтетики». Все это «добро» должно было быть продано.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Сейчас оба несостоявшихся наркоторговца заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU