В Орле водитель на "БМВ" сбил пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-09T16:52:29+03:00

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В Орле водитель на легковой иномарке сбил пешехода-нарушителя. Мужчина, перебегавший дорогу в неустановленном месте, получил травмы.

ДТП случилось накануне, 8 сентября. В четвертом часу дня 31-летний водитель на "БМВ" ехал по Васильевской со стороны улицы Чапаева в сторону Колхозной. В районе дома №81 он сбил 31-летнего пешехода.

Фото: УГИБДД по Орловской области

- Мужчина переходил переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте,в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. При ДТП пешеход получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи был доставлен в БСМП "Семашко", - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация мужчине не потребовалась - врачи оказали ему всю необходимую помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU