2019-09-09T16:52:29+03:00
Происшествия

В Орле водитель на "БМВ" сбил пешехода-нарушителя

Мужчина, перебегавший дорогу в неустановленном месте, получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле водитель на легковой иномарке сбил пешехода-нарушителя. Мужчина, перебегавший дорогу в неустановленном месте, получил травмы.

ДТП случилось накануне, 8 сентября. В четвертом часу дня 31-летний водитель на "БМВ" ехал по Васильевской со стороны улицы Чапаева в сторону Колхозной. В районе дома №81 он сбил 31-летнего пешехода.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Фото: УГИБДД по Орловской области

- Мужчина переходил переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте,в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. При ДТП пешеход получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи был доставлен в БСМП "Семашко", - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация мужчине не потребовалась - врачи оказали ему всю необходимую помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцы продолжают выбирать территории, которые требуют благоустройства
Лето задержится в Орле до выходных
В Орле парня и девушку задержали за попытку сбыта "синтетики"
В Орле выявили 28 случаев самовольного подключения к электросетям
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет
Орловцам предлагают узнать свой ВИЧ-статус анонимно
В Орле пройдет «Кросс Нации — 2019»
Ольга Пилипенко представит Орловскую область в Госдуме
Орловцы жалуются на перебои в электроснабжении и сломанную бытовую технику
В Орловской области сгорел трехквартирный жилой дом
Горожан предупредили, в «Орелводоканал» изменятся номера телефонов
В Орле завершился ремонт бульвара Победы
В Орловской области под колесами «Газели» погиб пенсионер-велосипедист
В Орловской области на выборах в Госдуму лидирует Ольга Пилипенко
Почти 39% орловцев сделали свой выбор к вечеру
Орловскую библиотеку Бунина ждет долгожданный ремонт
Почти 17 % орловцев уже приняли участие в Едином дне голосования
В Орле отменили особый противопожарный режим
Орловских подростков, задержанных за убийство пенсионерки, заключили под стражу
Орловский зеленстрой откроет торговые павильоны в облцентре
У 82-летней орловчанки мошенницы стащили все сбережения
Орловцам вернули больше 13 миллионов рублей долгов по зарплате
Орловцев приглашают в Болхов на фестиваль колокольного искусства
На главной площади города орловским лесничествам вручили новую технику
В центре Орла ограничат движение транспорта