2019-09-09T16:49:52+03:00
Общество

В Орле выявили 28 случаев самовольного подключения к электросетям

Нерадивые жильцы решили не платить долги и пользоваться благами цивилизации за чужой счет
Наталья Меркулова
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В Орле вывили 28 случаев самовольного подключения к электросетямВ Орле вывили 28 случаев самовольного подключения к электросетямФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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За последний месяц инспекторы Орловского энергосбыта выявили 28 случаев самовольного подключения бытовых потребителей к электросетям многоквартирных домов. Нерадивые жильцы решили не платить долги и пользоваться благами цивилизации за чужой счет.

Одного из нарушителей не остановил и штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Летом этого года он самовольно подключился к сети уже во второй раз.

- Самовольное подключение к электросетям не только наносит экономический ущерб энергетикам, но и крайне опасно для самих нарушителей и окружающих. Оно может спровоцировать короткое замыкание или даже пожар. Для выявления фактов самовольного подключения гарантирующий поставщик регулярно проводит обходы абонентов, - сообщила «КП» Мария Герасименко, ведущий специалист «Орловский энергосбыт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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