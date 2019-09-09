В Орле выявили 28 случаев самовольного подключения к электросетям

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-09T16:49:52+03:00

Изменить размер текста: A A

За последний месяц инспекторы Орловского энергосбыта выявили 28 случаев самовольного подключения бытовых потребителей к электросетям многоквартирных домов. Нерадивые жильцы решили не платить долги и пользоваться благами цивилизации за чужой счет.

Одного из нарушителей не остановил и штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Летом этого года он самовольно подключился к сети уже во второй раз.

- Самовольное подключение к электросетям не только наносит экономический ущерб энергетикам, но и крайне опасно для самих нарушителей и окружающих. Оно может спровоцировать короткое замыкание или даже пожар. Для выявления фактов самовольного подключения гарантирующий поставщик регулярно проводит обходы абонентов, - сообщила «КП» Мария Герасименко, ведущий специалист «Орловский энергосбыт».

ИСТОЧНИК KP.RU