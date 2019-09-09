В Орле пройдет «Кросс Нации — 2019»
В субботу, 21 сентября, на площади Ленина стартует Всероссийский день бега «Кросс Нации — 2019». В этом году спортсменам разных возрастов предстоит пробежать дистанции от 500 метров до 4 километров.
Принять участие в акции могут все желающие. Регистрация начнется с 8.30. Официальная церемония открытия - в 11.20.
Забег на самую маленькую дистанцию – 500 метров – начнется в 12.00 и пройдет по улице Максима Горького, затем по улице Пионерской и финиширует вновь на площади Ленина.
В 12.15 начнется второй забег на дистанция 1 километр. Он будет пролегать по маршруту площадь Ленина — улица Максима Горького — разворот на пересечении с улицы Гуртьева, затем возвращение на площадь.
Еще через 15 минут спортсмены побегут дистанцию 2 км. Она пройдет по улицы Горького до пересечения с улицы Ермолова и обратно.
- В 13.10 стартует дистанция 4 км. Она будет состоять из двух кругов по маршруту дистанции 2 км. Официальное награждение проводится после каждого забега, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU