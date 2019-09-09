СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-09T11:27:05+03:00

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Ольга Пилипенко представит Орловскую область в Госдуме. Ректор ОГУ им Тургенева победила на выборах, набрав 53,62% голосов.

Ее ближайший конкурент по предвыборной гонке Иван Дынкович (КПРФ) получил только 15,97% голосов. На третьем месте оказался член Партии пенсионеров Олег Тимохин (8,17%), на четвертом — Руслан Перелыгин от «Справедливой России» (5,9%).

Накануне Ольга Пилипенко уже поблагодарила избирателей за сделанный ими выбор.

- Я бы хотела поблагодарить всех жителей Орловской области, которые пришли сегодня на избирательные участки. Сегодня мы выбираем свою уверенность, свое будущее. Конечно, я благодарна тем, кто оказал особую поддержку мне. Хочу уверить всех, что я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы жизнь в Орловской области стала намного качественнее и лучше», — обратилась через журналистов к жителям региона Ольга Пилипенко.

Еще в середине мая на пресс-конференции Ольга Пилипенко пояснила, если победит на выборах, то покинет пост ректора. Согласно правилам, избранный депутат может заниматься только преподавательской, научной и творческой деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU