СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-09T11:01:43+03:00

Орловцы жалуются на перебои в электроснабжении и сломанную бытовую технику Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Роспотребнадзор: «Оплата за некачественные услуги подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения от нее»

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Орловцы жалуются на перебои в электроснабжении и сломанную бытовую технику в региональное Управление Роспотребнадзора. В связи с этим ведомство пояснили, в каких случаях жители региона могут рассчитывать на перерасчет оплаты или полное освобождение от нее.

- Потребители вправе требовать от исполнителя услуг по электроснабжению уменьшения размера платы из-за ее некачественного оказания. За каждый час превышения перерыва электроснабжения размер платы за такой расчетный период снижается на 0,15 %, - отмечают специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Допустимая продолжительность перерыва считается 2 часа (при наличии двух независимых источников питания) и 24 часа (при наличии 1 источника питания).

Основанием для перерасчета является акт проверки, составляемого не позднее 2 часов с момента получения от потребителя сообщения о перебоях в подаче электричества в аварийно-диспетчерскую службу.

Если же ваша техника вышла из строя из-за низкого напряжения в электрической сети, потребуется заключение Сервисного центра, чтобы получить компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU