СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-09T10:33:18+03:00

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В Орловской области сгорел трехквартирный жилой дом в поселке Михайловка (Новодеревеньковский район). Пожар произошел днем в минувшее воскресенье.

В 14:38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании. На место пожара выехали пожарные ПСЧ-29. В это время дом уже горел открытым пламенем.

- В результате пожара обрушилась кровля по всей площади здания - 72 квадратных метра. Одна квартира выгорела изнутри. Сгорела пристроенная к дому деревянная хозпостройка и еще три расположенных рядом. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Предполагаемая причина пожара, по оценкам огнеборцев, нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

ИСТОЧНИК KP.RU