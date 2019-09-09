Горожан предупредили, в «Орелводоканал» изменятся номера телефонов
«КП» публикует актуальные контакты организации
В «Орелводоканал» изменятся номера телефоновФото: Архив "КП"
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В сентябре в «Орелводоканал» изменятся номера телефонов. Это необходимо из-за перевода телефонной связи на цифровую сеть. «КП» публикует актуальные контакты организации.
- Теперь, чтобы оплатить коммунальные услуги или уточнить информацию, можно позвонить в приемную по телефону 44-36-01 или диспетчерскую службу — 44-36-18 (круглосуточно), - сообщает пресс-служба Администрации города.
Отдел по работе с населением управления по сбыту будет работать по номеру 44-36-12, а сервисный центр (приборы учета воды) по номеру телефона 44-36-20.
ИСТОЧНИК KP.RU