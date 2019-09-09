2019-09-09T09:11:51+03:00
Общество

В Орле завершился ремонт бульвара Победы

Теперь здесь появился пандус для инвалидов и новое покрытие
Наталья Меркулова
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В Орле завершился ремонт бульвара ПобедыВ Орле завершился ремонт бульвара ПобедыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле завершился ремонт бульвара Победы. Теперь здесь появился пандус для инвалидов и новое покрытие. Подрядчик успел завершить работы за два с половиной месяца.

За это время ООО «АртСтрой» заменил 2,5 тыс. кв. м плиточного покрытия, 3,5 тыс. кв. м асфальтового покрытия, около 700 погонных метров бортового камня, 500 погонных метров ливневок, отремонтировал проезжую часть и засеял 2,5 тыс. кв. метров газонов.

Сейчас рабочие убирают строительный мусор и засеиваются последние участки газонов.

Гарантия на ремонт бульвара будет действовать 4 года.

- Теперь дело за надлежащим содержанием благоустроенной территории. Необходимо заключить контракты на очистку бульвара Победы и других общественных территорий от снега зимой, уборку от мусора летом, покос травы, прочистку ливневок, полив газонов и уход за ними, - дал поручение глава города Александр Муромский во время планового объезда территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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