2019-09-09T08:50:52+03:00
Происшествия

В Орловской области под колесами «Газели» погиб пенсионер-велосипедист

Происшествие случилось поздно ночью
Наталья Меркулова
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В Орловской области под колесами «Газели» погиб пенсионер-велосипедистВ Орловской области под колесами «Газели» погиб пенсионер-велосипедистФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области под колесами «Газели» погиб 60-летний велосипедист. Происшествие случилось поздно ночью в Хотынецком районе.

В пятницу, 6 сентября, в 22:20, автомобиль «Газ-3302», которым управлял 49-летний водитель, ехал по улице Центральная в деревне Большое Юрьево.

В районе дома №32 он врезался в мужчину на велосипеде.

- Велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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