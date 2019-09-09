В Орловской области на выборах в Госдуму лидирует Ольга Пилипенко
Обработано уже 99,86% протоколов
Скриншот с сайта ЦИК РФ
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В Орловской области на дополнительных выборах депутата в Госдуму лидирует ректор ОГУ им. Тургенева и депутат горсовета Ольга Пилипенко.
Как сообщает ЦИК, к 6:00 обработано уже 99,86% протоколов. Ольга Пилипенко, выдвинувшаяся от «Единой России», набрала 53,62% голосов. Представитель «КПРФ» Иван Дынкович получил 15,97% голосов и занял второе место. Завершает тройку лидеров Олег Тимохин, член партии «Пенсионеры России». За него проголосовали 8,17% избирателей.
Ранее появились сведения о возможной отмене результатов голосования на двух избирательных участках в Залегощенском и Хотынецком районах.
ИСТОЧНИК KP.RU