2019-09-09T08:29:22+03:00
Политика

В Орловской области на выборах в Госдуму лидирует Ольга Пилипенко

Обработано уже 99,86% протоколов
Наталья Меркулова
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Скриншот с сайта ЦИК РФСкриншот с сайта ЦИК РФ
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В Орловской области на дополнительных выборах депутата в Госдуму лидирует ректор ОГУ им. Тургенева и депутат горсовета Ольга Пилипенко.

Как сообщает ЦИК, к 6:00 обработано уже 99,86% протоколов. Ольга Пилипенко, выдвинувшаяся от «Единой России», набрала 53,62% голосов. Представитель «КПРФ» Иван Дынкович получил 15,97% голосов и занял второе место. Завершает тройку лидеров Олег Тимохин, член партии «Пенсионеры России». За него проголосовали 8,17% избирателей.

Ранее появились сведения о возможной отмене результатов голосования на двух избирательных участках в Залегощенском и Хотынецком районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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