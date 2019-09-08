8 Сент. 19:33 2019-09-08T19:33:32+03:00

В самом Орле работает 144 избирательных участка. В самом Орле работает 144 избирательных участка. На территории Орла работает 144 избирательных участка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Почти 39% орловцев сделали свой выбор к вечеру Единого дня голосования. На 18.00, судя по данным которые представил региональный Избирком, число проголосовавших зарегистрированных избирателей составило 38,93%.

В регионе подходят к концу дополнительные выборы депутата Госдумы. Также в муниципальных районах и 1 городском округе (г. Ливны) на 39 дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, в ходе которых должны быть избраны 48 депутатов. В списке избирателей Орловской области более 620 тысяч человек. В регионе с сегодняшнего утра работает 723 избирательных участка.

В самом Орле работает 144 избирательных участка.

ИСТОЧНИК KP.RU