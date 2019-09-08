8 Сент. 14:36 2019-09-08T14:36:32+03:00

Уже много лет жители региона с опаской проходят возле ее фасада

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Орловскую библиотеку Бунина ждет долгожданный ремонт. Уже много лет жители и гости региона с опаской проходят возле ее фасада, наблюдая многочисленные предупреждения о возможном падении лепнины.

Последняя реконструкция здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, проводилась более 21 года назад. Сегодня оно уже требует серьезного капитального ремонта.

Сложившуюся ситуацию обсудили на рабочем совещании в областной администрации 6 сентября. Руководство библиотеки и представители власти приняли решение о проведении ремонтных ремонта в три этапа. Теперь необходимо разработать рабочий проект и смету работ, провести комплексное обследование здания.

Необходимые документы и экспертизы будут готовы к 1 февраля 2020 года, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства области.

Напомним, в 2016 году уже была подготовлена научно-проектная документация на выполнение ремонтно-реставрационных работ фасада здания. Тогда их стоимость составила более 21 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU