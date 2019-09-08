8 Сент. 13:55 2019-09-08T13:55:34+03:00

Почти 17 % орловцев уже приняли участие в Едином дне голосования Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня жители региона выбирают депутата в Госдуму и местные муниципалитеты

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Сегодня, 8 сентября, на территории Орловской области проходит голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ седьмого созыва, а также голосование за депутатов муниципальных образований в 15 районах и 1 городском округе (Ливны).

Согласно данным областной избирательной комиссии к 12 часам дня явка на избирательные участки составила 16,82 % от общего числа избирателей.

- В этом году в списки голосующих включено более 626 тысяч избирателей, в том числе 6 725 молодых людей получили право проголосовать впервые. На выборах в органы местного самоуправления имеют право проголосовать 7 323 избирателя (в том числе 86 впервые голосующих), - сообщает Людмила Маркина, председатель облизбиркома.

Всего на территории Орловской области сейчас работает 723 избирательных участков. Наряду с членами участковых комиссий в них работают 2487 наблюдателей, 12 представителей средств массовой информации и 720 членов комиссий с правом совещательного голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU