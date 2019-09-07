В Орле отменили особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-07T12:14:54+03:00

Теперь для горожан нет ограничений доступа в лесопарковые зоны

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Особый противопожарный режим в Орле отменили. Теперь для горожан нет ограничений доступа в лесопарковые зоны.

В начале недели особый режим ввели из-за того, что в облцентре участились случаи поджогов мусора, веток и сухой травы. Орловцам ограничили въезд и пребывание в лесопарках. Однако теперь ограничения сняты.

- Соответствующее постановление подписал сегодня, 6 сентября, глава администрации Александр Муромский. Соответственно, ограничения, установленные постановлением «О введении особого противопожарного режима», снимаются, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU