СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-07T09:10:27+03:00

В нескольких районах города можно будет купить свежие тепличные огурчики

Изменить размер текста: A A

Орловский зеленстрой откроет торговые павильоны в облцентре. В нескольких районах города можно будет купить свежие тепличные огурчики.

О планах предприятия рассказал его директор Юрий Козлов на встрече с мэром Орла Василием Новиковым. Киоски "Зеленстроя" с фирменной продукцией появятся на Комсомольской улице (191,229 и 354), в районе остановки "Южный рынок", на пересечении улиц Новосильской и 4-й Курской, а также на Полесской 43.

Как сообщили "КП" в пресс-службе Орловского горсовета, сейчас киоски приводят в порядок и утепляют.

Стоит отметить, что два года назад предприятие распродало свои магазины, чтобы погасить долги. Тогда же прошло сокращение сотрудников,а вот ассортимент продукции "Зеленстрой" расширил. Помимо цветов и рассады, в теплицах стали выращивать огурцы,зелень.

ИСТОЧНИК KP.RU