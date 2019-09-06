2019-09-06T16:36:16+03:00
Происшествия

У 82-летней орловчанки мошенницы стащили все сбережения

Незнакомки напели пенсионерке, что проходит замена старых купюр на новые
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Очередной случай мошенничества придется расследовать орловским полицейским. На этот раз жертвой аферистов стала 82-летняя жительница Кромского района, у которой похитили все сбережения.

Как рассказала пенсионерка, в ее дом постучали две незнакомых женщины. Они рассказали, что сейчас происходит замена старых денежных купюр на новые и нужно срочно поменять все имеющиеся деньги. Визитерши были настолько убедительны, что пожилая женщина доверилась им и передала свои сбережения – больше ста тысяч рублей. Незваные гостьи якобы переписали номера купюр и унесли их с собой, пообещав в скором времени принести новые. Однако и след их простыл. Только через некоторое время орловчанка поняла, что ее обманули и пошла в полицию.

- На место выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшедшего, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пока же стражи порядка ищут мошенниц, орловцам стоит еще раз вспомнить: разумная осторожность поможет уберечься от преступников. Напомните своим пожилым родственникам и знакомым, что не стоит быть доверчивыми с незнакомцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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