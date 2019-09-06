Орловцам вернули больше 13 миллионов рублей долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-06T16:22:57+03:00

Недобросовестные работодатели рассчитались с сотрудниками после того, как на них обратил внимание Следственный Комитет Фото: Ольга СУПОНЕВА

Недобросовестные работодатели рассчитались с сотрудниками после того, как на них обратил внимание Следственный Комитет

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В Орловской области жителям региона вернули больше 13 миллионов рублей по зарплате. Недобросовестные работодатели рассчитались со своими сотрудниками после того, как на них обратил внимание Следственный Комитет. Некоторые фирмы попали под уголовные дела за долги перед работниками.

Речь об этом велась на совещании в регуправлении следкома. В ведомстве подводили итоги работы за прошедшие 8 месяцев 2019-го года.

- Так, за истекший период 2019 года благодаря принятым следствием во взаимодействии с контролирующими и надзорными органами мерам ликвидирована задолженность по заработной плате на общую сумму более 13 миллионов рублей перед работниками следующих предприятиях: ООО «Стройбетон», ЗАО «Орловский Мелькомбинат», ООО «ПК Молос», ООО МК «Латуни», ООО «Барон Мюнхаузен», АО «Хлебная база № 36», ООО «Ринг-Агро», - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Работу в этом направлении СК продолжит.

ИСТОЧНИК KP.RU