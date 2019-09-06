СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-06T15:11:27+03:00

Здесь они смогут и музыку послушать, и кулинарные изыски попробовать

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Орловцев приглашают в Болхов на фестиваль колокольного искусства и музыки «Бирюза». Здесь они смогут и музыку послушать, и кулинарные изыски по старинным русским традициям попробовать.

«Голос неба» и «молитву в бронзе» исполнят звонари из Москвы, Архангельска, Костромы, Нижнего Новгорода, Суздаля и Мурома. Кульминацией фестиваля станет уникальный одновременный 3D-звон трех главных болховских колоколен.

- При этом возникает особый звуковой резонанс, - обещают организаторы.

Гостей ждет концерт с участием Орловского губернаторского симфонического оркестра, Орловского театра кукол, фольклорных и танцевальных коллективов.

Во время мероприятия будут работать несколько тематических площадок. В Школе юного архитектора можно будет попробовать себя в роли зодчего, в кулинарных лавках оценить вкус «Милославского хлеба» по рецепту 17 века, а в казачьем курене познакомиться с самобытной культурой.

КОГДА? ГДЕ?

21 сентября, 11.00

Болхов (центральная площадь города)

ИСТОЧНИК KP.RU