Орловцев приглашают в Болхов на фестиваль колокольного искусства
Орловцев приглашают в Болхов на фестиваль колокольного искусства и музыки «Бирюза». Здесь они смогут и музыку послушать, и кулинарные изыски по старинным русским традициям попробовать.
«Голос неба» и «молитву в бронзе» исполнят звонари из Москвы, Архангельска, Костромы, Нижнего Новгорода, Суздаля и Мурома. Кульминацией фестиваля станет уникальный одновременный 3D-звон трех главных болховских колоколен.
- При этом возникает особый звуковой резонанс, - обещают организаторы.
Гостей ждет концерт с участием Орловского губернаторского симфонического оркестра, Орловского театра кукол, фольклорных и танцевальных коллективов.
Во время мероприятия будут работать несколько тематических площадок. В Школе юного архитектора можно будет попробовать себя в роли зодчего, в кулинарных лавках оценить вкус «Милославского хлеба» по рецепту 17 века, а в казачьем курене познакомиться с самобытной культурой.
КОГДА? ГДЕ?
21 сентября, 11.00
Болхов (центральная площадь города)
ИСТОЧНИК KP.RU