2019-09-06T14:31:11+03:00
Общество

На главной площади города орловским лесничествам вручили новую технику

Событие приурочили ко Дню работников леса
Наталья Меркулова
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На главной площади города орловским лесничествам вручили новую техникуНа главной площади города орловским лесничествам вручили новую техникуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 6 сентября, на площади Ленина прошла торжественная передача "УАЗов", тракторов «Беларус» и пожарных автоцистерн орловским лесничествам. Событие приурочили к приближающемуся Дню работников леса (15 сентября).

Губернатор Орловской области передал ключи от 12 машин главам лесничеств Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор Орловской области передал ключи от 12 машин главам лесничествФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В этот день они получили 12 новых лесопожарных и лесопатрульных машин на сумму почти 18 миллионов рублей. Ключи от них главам лесничеств вручил лично губернатор области.

- Эта техника позволит повысить эффективность работы по охране лесов от пожаров, сбережению природных богатств региона, обеспечению экологической безопасности и, самое главное - сохранению здоровья людей, - подчеркнул Андрей Клычков.

Скоро орловские лесники отметят профессиональный праздник Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Скоро орловские лесники отметят профессиональный праздникФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До конца года Орловская область получит дополнительно еще 12 миллионов рублей на приобретение лесозащитного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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