На главной площади города орловским лесничествам вручили новую технику
Сегодня, 6 сентября, на площади Ленина прошла торжественная передача "УАЗов", тракторов «Беларус» и пожарных автоцистерн орловским лесничествам. Событие приурочили к приближающемуся Дню работников леса (15 сентября).
Губернатор Орловской области передал ключи от 12 машин главам лесничествФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В этот день они получили 12 новых лесопожарных и лесопатрульных машин на сумму почти 18 миллионов рублей. Ключи от них главам лесничеств вручил лично губернатор области.
- Эта техника позволит повысить эффективность работы по охране лесов от пожаров, сбережению природных богатств региона, обеспечению экологической безопасности и, самое главное - сохранению здоровья людей, - подчеркнул Андрей Клычков.
Скоро орловские лесники отметят профессиональный праздникФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
До конца года Орловская область получит дополнительно еще 12 миллионов рублей на приобретение лесозащитного оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU