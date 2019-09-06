В центре Орла ограничат движение транспорта
Это связано с ремонтом тротуаров
В центре Орла ограничат движение транспортаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:
В центре Орла ограничат движение транспорта. Это связано с ремонтом тротуаров на улице Комсомольская. Завершить работы планируют к 20 ноября.
- С 6 сентября по 20 ноября в связи будет введено временное ограничение движения транспортных средств на участке от ул. 2-я Посадская до Карачевского шоссе, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
Напомним, согласно заключенному контракту, здесь предусмотрен ремонт съездов, установка бордюров, обустройство газонных решеток, посев травы, а также устройство водоотводных лотков.
ИСТОЧНИК KP.RU