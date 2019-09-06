СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-06T13:31:14+03:00

Андрей Клычков посетил объекты, на которых кипит работа в Орле и районе

Изменить размер текста: A A

Глава Орловщины проверил, как ремонтируют дороги и скверы. Андрей Клычков посетил объекты, на которых кипит работа в Орле и районе.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Губернатор промониторил ход ремонта сквера Комсомольцев, площадки у Дома быта в облцентре, а также дорогу в деревне Карпово.

- Все без исключения дорожные работы должны выполняться качественно и в срок, − отметил Андрей Клычков. – Сегодня на эти цели выделяются значительные средства.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Отметим, что суммы контрактов действительно не маленькие: только ремонт сквера Комсомольцев обойдется почти в 32 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU