2019-09-06T13:31:14+03:00
Общество

Глава Орловщины проверил, как ремонтируют дороги и скверы

Андрей Клычков посетил объекты, на которых кипит работа в Орле и районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото пресс-службы Губернатора Орловской областиФото пресс-службы Губернатора Орловской области
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Глава Орловщины проверил, как ремонтируют дороги и скверы. Андрей Клычков посетил объекты, на которых кипит работа в Орле и районе.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Губернатор промониторил ход ремонта сквера Комсомольцев, площадки у Дома быта в облцентре, а также дорогу в деревне Карпово.

- Все без исключения дорожные работы должны выполняться качественно и в срок, − отметил Андрей Клычков. – Сегодня на эти цели выделяются значительные средства.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Отметим, что суммы контрактов действительно не маленькие: только ремонт сквера Комсомольцев обойдется почти в 32 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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