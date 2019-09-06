Глава Орловщины проверил, как ремонтируют дороги и скверы
Глава Орловщины проверил, как ремонтируют дороги и скверы. Андрей Клычков посетил объекты, на которых кипит работа в Орле и районе.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Губернатор промониторил ход ремонта сквера Комсомольцев, площадки у Дома быта в облцентре, а также дорогу в деревне Карпово.
- Все без исключения дорожные работы должны выполняться качественно и в срок, − отметил Андрей Клычков. – Сегодня на эти цели выделяются значительные средства.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Отметим, что суммы контрактов действительно не маленькие: только ремонт сквера Комсомольцев обойдется почти в 32 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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