2019-09-06T13:02:47+03:00
Общество

В Орле на площади Ленина пройдет выездной осмотр детей

В мобильном диагностическом центре попасть на прием к педиатрам, стоматологу, офтальмологу и многим другим специалистам
Наталья Меркулова
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фото Вячеслава Коваленкофото Вячеслава КоваленкоФото: Архив "КП"
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В Орле на площади Ленина пройдет выездной осмотр детей. В мобильном диагностическом центре попасть на прием к педиатрам, стоматологу, офтальмологу и многим другим специалистам.

Осмотр организует центр НКМЦ имени Зинаиды Круглой.

- Цель акции - повысить доступность оказания медицинской диагностической помощи для детей и оказание консультаций, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В бригаду мобильного консультативного диагностического центра войдут педиатры, детский хирург, ортопед-травматолог, детские эндокринологи, невролог, офтальмолог, оториноларингологи, акушер-гинеколог, детский стоматолог, врач УЗИ, медсестра функциональной диагностики и лаборант.

Выездной осмотр состоится 9 сентября с 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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