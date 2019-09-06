СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-06T13:02:47+03:00

В мобильном диагностическом центре попасть на прием к педиатрам, стоматологу, офтальмологу и многим другим специалистам

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В Орле на площади Ленина пройдет выездной осмотр детей. В мобильном диагностическом центре попасть на прием к педиатрам, стоматологу, офтальмологу и многим другим специалистам.

Осмотр организует центр НКМЦ имени Зинаиды Круглой.

- Цель акции - повысить доступность оказания медицинской диагностической помощи для детей и оказание консультаций, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В бригаду мобильного консультативного диагностического центра войдут педиатры, детский хирург, ортопед-травматолог, детские эндокринологи, невролог, офтальмолог, оториноларингологи, акушер-гинеколог, детский стоматолог, врач УЗИ, медсестра функциональной диагностики и лаборант.

Выездной осмотр состоится 9 сентября с 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU