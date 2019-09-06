В Орле на площади Ленина пройдет выездной осмотр детей
В Орле на площади Ленина пройдет выездной осмотр детей. В мобильном диагностическом центре попасть на прием к педиатрам, стоматологу, офтальмологу и многим другим специалистам.
Осмотр организует центр НКМЦ имени Зинаиды Круглой.
- Цель акции - повысить доступность оказания медицинской диагностической помощи для детей и оказание консультаций, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
В бригаду мобильного консультативного диагностического центра войдут педиатры, детский хирург, ортопед-травматолог, детские эндокринологи, невролог, офтальмолог, оториноларингологи, акушер-гинеколог, детский стоматолог, врач УЗИ, медсестра функциональной диагностики и лаборант.
Выездной осмотр состоится 9 сентября с 10.00.
ИСТОЧНИК KP.RU