2019-09-06T12:14:03+03:00
Происшествия

У орловских наркодилеров началась пора сбора «урожая»

Очередной любитель незаконных ботанических экспериментов попал в поле зрения правоохранителей
Наталья Меркулова
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У орловских наркодилеров началась пора сбора «урожая». Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиУ орловских наркодилеров началась пора сбора «урожая». Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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У орловских наркодилеров началась пора сбора «урожая». Очередной любитель незаконных ботанических экспериментов попал в поле зрения правоохранителей.

44-летний ранее судимый орловец устроил в лесополосе на территории Орловского района настоящую плантацию конопли. Во время его задержания на месте преступления, оперативники обнаружили на ней свыше 160 кустов наркосодержащего растения.

В сумке у мужчины также нашли уже переработанную растительную массу. Исследования Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД подтвердили – это марихуана весом более 130 граммов.

- Из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 11 килограммов наркосодержащих растений. В отношении орловца возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется предварительное расследование, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Напомним, за последнюю неделю это уже не первый случай. Ранее оперативники задержали 50-летнюю женщину с мешком конопли и 22-летнего парня, «нашедшего» дикорастущее растение во Мценском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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