В Орел для диагностики женских заболеваний приехали московские врачи
В Орел для диагностики женских заболеваний приехали московские врачи. Вместе с собой они привезли портативное оборудование для выявления онкологии.
Профессиональный осмотр и диагностику рака молочной железы сегодня проведут Галина Корженкова, доктор медицинских наук, руководитель лучевой диагностики НМИЦ онкологии им. Блохина, и Оксана Юрченко, врач ультразвуковой диагностики.
Вчера на прием к столичным специалистам попали 60 женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Сегодня врачи планируется принять и проконсультировать еще около 30 человек.
Обследование ведется на базе областного онкологического диспансера по адресу: переулок Ипподромный, дом 2.
ИСТОЧНИК KP.RU