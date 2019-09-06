2019-09-06T11:12:04+03:00
Общество

В Орел для диагностики женских заболеваний приехали московские врачи

Вместе с собой они привезли портативное оборудование для выявления онкологии
Наталья Меркулова
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В Орел для диагностики женских заболеваний приехали московские врачиВ Орел для диагностики женских заболеваний приехали московские врачиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орел для диагностики женских заболеваний приехали московские врачи. Вместе с собой они привезли портативное оборудование для выявления онкологии.

Профессиональный осмотр и диагностику рака молочной железы сегодня проведут Галина Корженкова, доктор медицинских наук, руководитель лучевой диагностики НМИЦ онкологии им. Блохина, и Оксана Юрченко, врач ультразвуковой диагностики.

Вчера на прием к столичным специалистам попали 60 женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Сегодня врачи планируется принять и проконсультировать еще около 30 человек.

Обследование ведется на базе областного онкологического диспансера по адресу: переулок Ипподромный, дом 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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