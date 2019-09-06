СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-06T10:52:55+03:00

Пожары на орловских полях обнаружили с помощью космического мониторинга. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области

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В понедельник, 2 сентября, специалисты космического мониторинга Национального ЦУКС обнаружили на территории Орловской области четыре термоточки, указывающие на пожар.

Их координаты передали в региональное управление МЧС России, после чего огнеборцы сразу выехали на место. Оказалось, горела стерня (жнивье) — остатки стеблей зерновых после уборки урожая.

Пожары зафиксировали на полях в районе деревень Плещеево ( площадь возгорания 1,3 гектара), Мочилы (4,5 гектара), сел Покровское (5 гектар) и Троицкое (5 гектар).

- В пожароопасный период увеличивается количество возгораний сухой растительности, стерни, мусора. Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Для контроля за обстановкой, связанной с пожарами, МЧС России проводится космический мониторниг по выявлению термоточек, что позволяет оперативно принимать меры по ликвидации загораний, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU