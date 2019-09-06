2019-09-06T10:24:39+03:00
Происшествия

Стали известны подробности тройного ДТП на орловской трассе

Выезд на встречку закончился полетом в кювет
Наталья Меркулова
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Выезд на встречку закончился полетом в кювет. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВыезд на встречку закончился полетом в кювет. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Под Орлом гонки на дороге закончились тройным ДТП. «Ауди» протаранила «Опель» и «Газель» на трассе М-2 «Крым» в районе 395 км.

Происшествие случилось вчера утром в 7 часов 50 минут.

По предварительным данным, 45-летний водитель «Ауди» при совершении маневра обгон выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с автомобилем «Опель», отскочил от него и протаранил «Газель», за рулем которой сидел 28-летний парень.

-В результате два автомобиля съехали в кювет. Водитель «Ауди» и 47-летний мужчина, управлявший «Опелем», получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 15 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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