2019-09-06T10:05:49+03:00
Общество

Орловские полицейские и их юные помощники рассказали о «фликерах»

Участников познавательной игры ждали подарки и приятные сюрпризы
Наталья Меркулова
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Участников познавательной игры ждали подарки и приятные сюрпризы. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиУчастников познавательной игры ждали подарки и приятные сюрпризы. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Орловские полицейские и их юные помощники рассказали посетителя ТЦ о «фликерах». Участников познавательной игры ждали подарки и приятные сюрпризы.

Акция, подготовленная сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Орлу, прошла в одном из детских кафе торгового центра. На помощь им пришли ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения гимназии №34.

Вместе они рассказали малышам и их родителям, что с наступлением темного времени суток, нужно обязательно надевать светоотражатели (фликеры) и быть очень внимательными на дорогах. Ребята провели со своими сверстниками игры на здание ПДД и узнали, помнят ли они свои безопасные маршруты движения.

Затем их ждал маленький сюрприз – встреча с ростовой куклой. Мальчишкам и девчонкам подарили светоотражатели, тематическую раскраску с основными ПДД и школьные принадлежности.

- Сотрудники полиции в свою очередь провели профилактическую беседу с родителями, уделив особое внимание безопасной перевозке детей в личном транспорте. Стражи правопорядка уверены, что после таких мероприятий родители более ответственно подходят к вопросу безопасности своих детей на дороге, - сообщили «КП» в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Орлу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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