Сегодня в Орел приедет Геннадий Онищенко

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-06T09:09:11+03:00

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Сегодня, 6 сентября, в Орел приедет Геннадий Онищенко. Высокого гостя познакомят с хлебопекарнями региона и расскажут, насколько профессия пекаря востребована в нашем городе.

Начнет свой визит первый зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы со знакомства с орловской молодежью. В 11.00 Геннадий Онищенко проведет для студентов-технологов хлебопекарного и кондитерского производства из ОГУ им. Тургенева открытую лекцию.

Затем он встретится с губернатором Андреем Клычковым, чтобы узнать, какие меры применяют в Орловской области для поддержки хлебопекарного производства, популяризации профессии хлебопека и проведения Международного форума потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир».

После этого высокий гость отправится в Малоархангельский район на знакомство с хлебопекарным производством Орловского облпотребсоюза.

- Ассортимент продукции предприятия насчитывает более 80 видов, в том числе 30 видов хлеба. В настоящее время малоархангельское производство стало площадкой для обучения новым технологиям хлебопеков Орловской кооперации. В рейтинге Центросоюза России по итогам 2018 года Орловский Облпотребсоюз занял по показателям эффективности второе место по ЦФО, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU