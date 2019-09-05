В Орловской области будут судить поджигателя-убийцу
В Орловской области будут судить поджигателя-убийцу. От своего знакомого он решил избавиться с особой жестокостью. Находясь в изрядном подпитии, он даже задумался, скольких человек чуть не погубил.
Житель Верховского района поджог квартиру своего неприятеля, жившего в многоквартирном деревянном доме. Убедившись, что тот не может выбраться из огня, спокойно сбежал. Он добился своей цели – его знакомый погиб. Жилое здание полностью сгорело, как и все имущество других людей.
На этом он не успокоился, решив воспользоваться случаем и поживиться чужими вещами на сумму более 4 тысяч рублей в сарае другого своего знакомого.
- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Верховского района по статьям «Убийство», «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Кража». Дела направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU