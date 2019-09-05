2019-09-05T14:00:54+03:00
Экономика

Правительство РФ может помочь выбраться Орлу из долговой ямы

Город погряз в кредитах, на сегодня долг перевалил за 650 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Возможно, с дотацией удастся принять меры по сбалансированию бюджетаВозможно, с дотацией удастся принять меры по сбалансированию бюджетаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Правительство РФ может помочь выбраться Орлу из долговой ямы. Соответствующее обращение с просьбой о предоставлении дотации готовит областной совет.

Речь о долгах города велась на заседании профильного комитета. Присутствующие сошлись во мнении, что на сегодня Орел находится в критической ситуации.

- В муниципальном образовании «Город Орёл» складывается критическая ситуация с кредиторской задолженностью. Если на начало 2019 года её размер составлял более 651 миллиона рублей, то по предварительному прогнозу на конец 2019 года, при отсутствии поддержки из бюджетов других уровней, эта сумма составит уже 850 миллионов рублей, - отметил Сергей Волков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета.

Вопрос рассматривался уже не раз, и в итоге было решено разработать обращение в федеральное правительство. Возможно, с дотацией удастся принять меры по сбалансированию бюджета. Тему вынесут на сессию облсовета в этом месяце.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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