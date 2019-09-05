В Орле прошла акция «Выездной День донора»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-05T13:29:42+03:00

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В среду, 4 сентября, в Орле на площади Ленина прошла акция «Выездной День донора». Десятки горожан сдали кровь в мобильном донорском пункте, чтобы помочь нуждающимся в переливании.

Многие из них участвуют в акции уже не впервые. Все доноры разных возрастов, профессий и даже национальностей, но объединяет их одна цель – помощь людям.

- Срок хранения препаратов крови ограничен, а их производство требует длительного времени (карантинизация донорской крови, собственно процесс производства, процедуры контроля качества и безопасности препарата). Потребность же в этих препаратах очень высока, поэтому мы призываем всех неравнодушных становиться донорами и регулярно сдавать кровь, - говорят медики Орловской областной станции переливания крови.

Ежегодно в России в переливании крови нуждаются около 1,5 млн человек (или более 4 тысяч ежедневно). Для многих из них это вопрос жизни и смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU