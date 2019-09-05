Орловцам ограничат доступ в лесопарковые зоны
В Орле ввели особый противопожарный режим. Это связано с тем, что в городе участились случаи поджога мусора, сухой травы, веток.
На время, пока противопожарной безопасности в облцентре уделяется особенно пристальное внимание, доступ в лесопарковые зоны будет ограничен, как и въезд в них на транспорте: таблички с этой информацией установят на въездах.
- В рамках противопожарного режима сотрудники управления по безопасности администрации города Орла напомнят председателям домовых и уличных комитетов, садоводческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов о требованиях пожарной безопасности, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.
Кроме того, добровольная пожарная дружина будет проводить рейды в лесопарках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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