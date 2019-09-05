Под Орлом почтили память основателя Росгвардии графа Комаровского
Под Орлом почтили память основателя Росгвардии графа Комаровского. В планах общественников восстановить храм, в котором был похоронен военачальник.
Участники Орловского отделения Общества «Двуглавый Орел» посетили престольный праздник села Городище Урицкого района, родового имения графа Евграфа Павловича Комаровского.
Он вписал свои имя в историю села большим числом добрых дел: построил больницу, конный завод и превратил имение в процветающий уголок.
Стране же георгиевского кавалера и участник суворовских походов Комаровский заполнился как основатель Внутренней стражи Российской Империи, правопреемниками которой стали Внутренние войска и современная Росгвардия.
- Настоятель церкви иерей Николай Макаров, служивший в Орловском ОМОНе до выхода на пенсию, восстанавливает Успенского храма, где находилась усыпальница графа. В советское время она была полностью разрушена, - говорит Константин Грамматчиков, руководитель регионального отдела Общества.
ИСТОЧНИК KP.RU