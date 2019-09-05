2019-09-05T11:27:57+03:00
Общество

Под Орлом почтили память основателя Росгвардии графа Комаровского

В планах общественников восстановить храм, в котором был похоронен военачальник
Наталья Меркулова
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Под Орлом почтили память основателя Росгвардии графа Комаровского. Фото: пресс-служба Орловской митрополииПод Орлом почтили память основателя Росгвардии графа Комаровского. Фото: пресс-служба Орловской митрополии
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Под Орлом почтили память основателя Росгвардии графа Комаровского. В планах общественников восстановить храм, в котором был похоронен военачальник.

Участники Орловского отделения Общества «Двуглавый Орел» посетили престольный праздник села Городище Урицкого района, родового имения графа Евграфа Павловича Комаровского.

Он вписал свои имя в историю села большим числом добрых дел: построил больницу, конный завод и превратил имение в процветающий уголок.

Стране же георгиевского кавалера и участник суворовских походов Комаровский заполнился как основатель Внутренней стражи Российской Империи, правопреемниками которой стали Внутренние войска и современная Росгвардия.

- Настоятель церкви иерей Николай Макаров, служивший в Орловском ОМОНе до выхода на пенсию, восстанавливает Успенского храма, где находилась усыпальница графа. В советское время она была полностью разрушена, - говорит Константин Грамматчиков, руководитель регионального отдела Общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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