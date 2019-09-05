В Орле двое 17-летних студентов убили пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-05T11:19:44+03:00

По горячим следам их задержали, сейчас следователи разбираются во всех деталях жуткого происшествия

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В Орле двое 17-летний студентов убили пенсионерку. По горячим следам их задержали, сейчас следователи разбираются во всех деталях жуткого происшествия.

Тело 62-летней орловчанки было обнаружено в ее же квартире накануне, 4 сентября. На нем было большое количество ножевых ранений. По статье "Убийство" региональный следком возбудил уголовное дело, оперативники взялись за розыск тех, кто так жестоко расправился с пожилой женщиной. И найти убийц удалось достаточно быстро.

- По горячим следам установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались двое 17-летних учащихся техникума, один из которых родственник потерпевшей, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства жестокого убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU