Молния чуть не устроила сильный пожар под Орлом
Молния чуть не устроила пожар под Орлом. Первый осенний дождь не прошел бесследно.
Вчера вечером, в самый разгар ливня, в поселке Хвощевский Орловского района от удара молнии вспыхнуло дерево рядом с жильем местных жителей.
- На телефон службы спасения 101 в 19.50 поступило сообщение о возгорании, существовала угроза распространения огня на хозяйственную постройку, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.
Когда к месту возгорания прибыли пожарные, дерево уже тлело изнутри, ствол полностью сгорел. Огнеборцы спасли стоящие рядом хозяйственные постройки.
Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали на ликвидацию возгораний 22 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU