Молния чуть не устроила сильный пожар под Орлом

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-05T11:19:59+03:00

Молния чуть не устроила пожар под Орлом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области

Первый осенний дождь не прошел бесследно

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Молния чуть не устроила пожар под Орлом. Первый осенний дождь не прошел бесследно.

Вчера вечером, в самый разгар ливня, в поселке Хвощевский Орловского района от удара молнии вспыхнуло дерево рядом с жильем местных жителей.

- На телефон службы спасения 101 в 19.50 поступило сообщение о возгорании, существовала угроза распространения огня на хозяйственную постройку, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Когда к месту возгорания прибыли пожарные, дерево уже тлело изнутри, ствол полностью сгорел. Огнеборцы спасли стоящие рядом хозяйственные постройки.

Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали на ликвидацию возгораний 22 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU