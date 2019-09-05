«Газель» сбила 91-летнего орловца на пешеходном переходе возле музея

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-05T11:08:28+03:00

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В среду, 4 сентября, в 13 часов 30 минут возле Орловского краеведческого музея произошло ДТП. 91-летний мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и в это время его сбила машина.

Автомобиль ГАЗ 33025, за рулем которого сидел 41-летний водитель, поворачивал со стороны площади Мира в сторону улицы Гагарина и не заметил пешехода.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, но не госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего, по сообщению ведомства, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, 1 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU