В Орловской области лобовое столкновение двух иномарок закончилось гибелью человека

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-05T10:00:12+03:00

В Орловской области лобовое столкновение гибелью человека. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

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В Орловской области лобовое столкновение «Ниссана» и «Мерседеса» закончилось гибелью человека. Трагическое ДТП случилось в Кромском районе на автодороге М-2 «Крым» на 410 км 262м.

Вчера утром в 9 часов 20 минут «Ниссан Нот», за рулем которого был 68-летний мужчина, выехал на встречку, обгоняя попутный грузовой автомобиль. Маневр закончился столкновением с «Мерседесом Бенц».

- От полученного удара водитель скончался на месте до приезда Скорой помощи. 49-летняя водитель «Мерседеса» получила травмы, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU