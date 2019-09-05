В Орловской области лобовое столкновение двух иномарок закончилось гибелью человека
В Орловской области лобовое столкновение «Ниссана» и «Мерседеса» закончилось гибелью человека. Трагическое ДТП случилось в Кромском районе на автодороге М-2 «Крым» на 410 км 262м.
Вчера утром в 9 часов 20 минут «Ниссан Нот», за рулем которого был 68-летний мужчина, выехал на встречку, обгоняя попутный грузовой автомобиль. Маневр закончился столкновением с «Мерседесом Бенц».
- От полученного удара водитель скончался на месте до приезда Скорой помощи. 49-летняя водитель «Мерседеса» получила травмы, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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