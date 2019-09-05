СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-05T09:34:16+03:00

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Орловцев приглашают на лекцию известного историка Владимира Лаврова. Ученый расскажет о Гражданской войне в России, поделится со слушателями малоизвестными фактами о ее ключевом событии - Орловско-Кромской операции (11 октября - 18 ноября 1919).

- Сто лет назад в Орловской губернии сошлись в сражении не на жизнь, а на смерть Вооруженные силы Юга России и Рабоче-крестьянская Красная армия. Полыхавшая третий год война достигла своей кульминации. Как же получилось, что русские люди встали под разные знамена и обернули оружие друг против друга? В ходе лекции мы попробуем ответить на этот и множество других вопросов, - рассказали «КП» организаторы.

Встреча с историком пройдет в Орле в рамках проекта «1919 год – два цвета российской истории».

КОГДА? ГДЕ?

10 сентября в 13.00 в библиотеке им. Бунина.

ЗНАЙ!

Владимир Лавров – академик Российской академии естественных наук, эксперт Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии, автор многочисленных книг и публикаций.

ИСТОЧНИК KP.RU