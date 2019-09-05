50-летняя орловчанка хранила в своей машине мешок марихуаны
50-летняя орловчанка хранила в своей машине мешок марихуаны. Оперативники задержали женщину прямо возле дома в Советском районе.
При осмотре ее автомобиля полицейские обнаружили и изъяли мешок с растительной массой. После проведения в Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД исследования стало ясно - это марихуана.
- Из незаконного оборота сотрудники УКОН регионального УМВД изъяли свыше 3,5 килограммов марихуаны. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас орловчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU