СЕГОДНЯ 18:35 2019-09-04T18:35:48+03:00

В ближайшие дни в Орле будет царить дождливая погода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В ближайшие дни в Орле будет царить дождливая погода. Однако настоящая осень пока не спешит в регион вслед за календарной: по прогнозам синоптиков, похолодания не предвидится.

Как сообщает Росгидрометцентр, завтра в Орле +13 в ночное время и +23 днем. Пасмурно, дождливо, ветер северный 1 м/с, давление 745 мм рт.ст.

В пятницу, 6 сентября, ночью +12, днем разогреется до +26. Облачность переменная, дождь. Ветер северо-восточный, давление составит 746 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, дождливая погода сохранится и в грядущие выходные. Температура же в субботу-воскресенье составит +25…+26 градусов, так что возможность порадоваться уходящему теплу у орловцев все еще есть.

ИСТОЧНИК KP.RU