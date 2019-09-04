В ближайшие дни в Орле будет царить дождливая погода
В ближайшие дни в Орле будет царить дождливая погода. Однако настоящая осень пока не спешит в регион вслед за календарной: по прогнозам синоптиков, похолодания не предвидится.
Как сообщает Росгидрометцентр, завтра в Орле +13 в ночное время и +23 днем. Пасмурно, дождливо, ветер северный 1 м/с, давление 745 мм рт.ст.
В пятницу, 6 сентября, ночью +12, днем разогреется до +26. Облачность переменная, дождь. Ветер северо-восточный, давление составит 746 мм рт.ст.
По предварительным прогнозам, дождливая погода сохранится и в грядущие выходные. Температура же в субботу-воскресенье составит +25…+26 градусов, так что возможность порадоваться уходящему теплу у орловцев все еще есть.
ИСТОЧНИК KP.RU