Орловские полицейские усилились накануне выборов
Орловские полицейские усилились накануне выборов. Единый день голосования уже близко - им станет грядущее воскресенье - 8 сентября.
Полицейские вместе с сотрудниками МЧС заранее обследовали избирательные участки. С 24 августа под охрану взяты территориальные избиркомы.
- При поступлении избирательных бюллетеней на участки они будут дополнительно обследованы с использованием служебных собак и последующим взятием под круглосуточную охрану сотрудниками ОВД, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Также предусмотрено и сопровождение представителей избиркомов полицейскими в случае если голосование проходит вне участковых избирательных комиссий. Кроме того бюллетени и другую документацию в областной избирком также будут доставлять в сопровождении стражей правопорядка.
ИСТОЧНИК KP.RU