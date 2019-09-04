2019-09-04T17:56:35+03:00
Общество

Орловские полицейские усилились накануне выборов

Избирательные комиссии под охраной
Ольга СУПОНЕВА
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С 24 августа под охрану взяты территориальные избиркомыС 24 августа под охрану взяты территориальные избиркомыФото: Ольга СУПОНЕВА
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Орловские полицейские усилились накануне выборов. Единый день голосования уже близко - им станет грядущее воскресенье - 8 сентября.

Полицейские вместе с сотрудниками МЧС заранее обследовали избирательные участки. С 24 августа под охрану взяты территориальные избиркомы.

- При поступлении избирательных бюллетеней на участки они будут дополнительно обследованы с использованием служебных собак и последующим взятием под круглосуточную охрану сотрудниками ОВД, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Также предусмотрено и сопровождение представителей избиркомов полицейскими в случае если голосование проходит вне участковых избирательных комиссий. Кроме того бюллетени и другую документацию в областной избирком также будут доставлять в сопровождении стражей правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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