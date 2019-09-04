В Орле почтили память Ивана Тургенева
Во вторник, 3 сентября, в Орле почтили память Ивана Тургенева. На нескольких городских площадках читали отрывки из «Дворянского гнезда», показывали театральные импровизации и в игровой форме изучали жизнь и творчество знаменитого орловца.
Все это приурочили к памятной дате – дню, когда в далеком французском городе Буживаль не стало великого русского писателя. Жизнь Тургенева оборвалась рано, в 65 лет, но и спустя много лет его творчество продолжает восхищать потомком.
Библиотека Бунина подготовила орловцам и гостям города большую познавательную программуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Стартовала череда тематических мероприятий на площади Ленина. Здесь познавательную программу для орловцев подготовила библиотека Бунина. Юные орловцы и сотрудники учреждения читали отрывки из его произведений и знакомились с вехами его жизни. Каждый желающий мог сделать снимок на память в импровизированном кабине Тургенева.
Образы тургеневских героинь всегда выделяются из толпыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Продолжили вспоминать писателя в его именном музее, подготовившем для жителей и гостей города «Час памяти Тургенева». Начался он с традиционного зажжения поминальной свечи. Затем тургеневеды рассказали гостям о самом орловском романе писателя – «Дворянском гнезде».
Завершилась акция памяти возложением цветов к бюсту Тургенева в знаменитом сквере рядом с Домом Лизы Калитиной.
ИСТОЧНИК KP.RU