СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-04T16:43:23+03:00

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Во вторник, 3 сентября, в Орле почтили память Ивана Тургенева. На нескольких городских площадках читали отрывки из «Дворянского гнезда», показывали театральные импровизации и в игровой форме изучали жизнь и творчество знаменитого орловца.

Все это приурочили к памятной дате – дню, когда в далеком французском городе Буживаль не стало великого русского писателя. Жизнь Тургенева оборвалась рано, в 65 лет, но и спустя много лет его творчество продолжает восхищать потомком.

Библиотека Бунина подготовила орловцам и гостям города большую познавательную программуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Стартовала череда тематических мероприятий на площади Ленина. Здесь познавательную программу для орловцев подготовила библиотека Бунина. Юные орловцы и сотрудники учреждения читали отрывки из его произведений и знакомились с вехами его жизни. Каждый желающий мог сделать снимок на память в импровизированном кабине Тургенева.

Образы тургеневских героинь всегда выделяются из толпыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Продолжили вспоминать писателя в его именном музее, подготовившем для жителей и гостей города «Час памяти Тургенева». Начался он с традиционного зажжения поминальной свечи. Затем тургеневеды рассказали гостям о самом орловском романе писателя – «Дворянском гнезде».

Завершилась акция памяти возложением цветов к бюсту Тургенева в знаменитом сквере рядом с Домом Лизы Калитиной.

ИСТОЧНИК KP.RU