2019-09-04T13:45:00+03:00
Общество

Центр «Созвездие Орла» отремонтируют до 31 декабря

Бывшее здание Знаменской школы-интерната для инвалидов давно нуждалось в капитальном ремонте
Наталья Меркулова
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Центр «Созвездие Орла» отремонтируют до 31 декабря. Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиЦентр «Созвездие Орла» отремонтируют до 31 декабря. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Центр «Созвездие Орла» отремонтируют до 31 декабря этого года. Бывшее здание Знаменской школы-интерната для инвалидов давно нуждалось в капитальном ремонте, но решение о его начале было принято только после того, как здесь разместилось учреждение для талантливых детей.

До конца первого полугодия они будут учиться в общеобразовательных организациях города, Орловского района и в Орловском лицее-интернате.

- «Созвездие Орла» уже заключило и еще дополнительно заключит соглашения о сетевом взаимодействии с региональным Институтом развития образования, хореографической школой, институтом культуры и музеями города, - сообщила 3 сентября на заседании Правительства Орловской области руководитель Департамента образования Татьяна Крымова.

С 1 октября для учащихся центра организуют двухнедельные профильные смены. Образовательные программы сформированы. После завершения капитального ремонта они будут проходить в самом центре в формате интерната с проживанием.

Пока же ремонт в самом разгаре – идут работы на кровле, системе вентиляции, осуществляется демонтаж канализации и системы отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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