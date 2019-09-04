2019-09-04T12:39:57+03:00
Общество

На учебники для орловских школьников потратили почти 64 миллиона рублей

Всех учащихся региона обеспечили книгами
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На учебники для орловских школьников потратили почти 64 миллиона рублей. Всех учащихся региона обеспечили книгами.

Об этом на заседании облправительства сообщила Татьяна Крымова, руководитель регионального Департамента образования.

- В связи с введением нового федерального перечня учебников в 2019 году приобретено 143 тысячи 139 экземпляров учебников, затраты составили 63,9 млн рублей, - отметила Крымова.

Всего же в школьных библиотеках региона в наличии есть больше девятисот тысяч учебников. В том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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