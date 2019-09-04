Взрывное устройство искали орловские спасатели на улице Матросова
Орловцев напугал бесхозный чемодан в подъезде дома
Бдительные горожане вызвали спасателей, обнаружив подозрительную вещь.Фото: Архив "КП"
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Жителей Орла напугал бесхозный чемодан. Бдительные горожане вызвали спасателей, обнаружив подозрительную вещь.
На предмет взрывного устройство специалисты исследовали брошенную вещь накануне, 3 сентября.
- В 19.39 сотрудники 1-й пожарно-спасательной части города Орла выезжали на улицу Матросова для дежурства, где был обнаружен бесхозный чемодан в подъезде дома, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Взрывоопасных предметов в чемодане не оказалось.
ИСТОЧНИК KP.RU