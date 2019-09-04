Взрывное устройство искали орловские спасатели на улице Матросова

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-04T11:12:57+03:00

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Жителей Орла напугал бесхозный чемодан. Бдительные горожане вызвали спасателей, обнаружив подозрительную вещь.

На предмет взрывного устройство специалисты исследовали брошенную вещь накануне, 3 сентября.

- В 19.39 сотрудники 1-й пожарно-спасательной части города Орла выезжали на улицу Матросова для дежурства, где был обнаружен бесхозный чемодан в подъезде дома, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Взрывоопасных предметов в чемодане не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU