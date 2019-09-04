В Орле пожилая женщина травмировалась при падении в маршрутке
В Орле пожилая женщина травмировалась при падении в маршрутке. ДТП случилось на Комсомольской улице накануне, 3 сентября.
Маршрутный автобус "ПАЗ" ехал под управлением 40-летнего водителя в сторону улицы Красина со стороны Мопра около трех часов дня.
- В районе дома №95 по улице Комсомольской в салоне автобуса произошло падение пассажира, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
69-летнюю женщину доставили в больницу. Врачи осмотрели ее, оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.
Всего же за минувшие сутки на дорогах Орловщины сотрудники ГИБДД зарегистрировали 12 ДТП. Один человек пострадал, погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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