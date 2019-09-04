2019-09-04T11:05:38+03:00
Происшествия

В Орле пожилая женщина травмировалась при падении в маршрутке

К счастью, госпитализация не потребовалась
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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В Орле пожилая женщина травмировалась при падении в маршрутке. ДТП случилось на Комсомольской улице накануне, 3 сентября.

Маршрутный автобус "ПАЗ" ехал под управлением 40-летнего водителя в сторону улицы Красина со стороны Мопра около трех часов дня.

- В районе дома №95 по улице Комсомольской в салоне автобуса произошло падение пассажира, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

69-летнюю женщину доставили в больницу. Врачи осмотрели ее, оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Всего же за минувшие сутки на дорогах Орловщины сотрудники ГИБДД зарегистрировали 12 ДТП. Один человек пострадал, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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