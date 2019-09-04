Жителям Орловщины предложили придумать логотип для региона
У Орловской области в скором времени может появиться свой логотип. Разработать эмблему предложили самим жителям региона, при этом победители получат денежные призы.
Указ о проведении конкурса на лучший эскиз эмблемы региона подписал губернатор Андрей Клычков.
- Логотип - не самоцель, а инструмент управления имиджем территории. На выходе мы должны получить стройную систему использования рекламных технологий в логике развития Орловской области. Это необходимо для продвижения на внешних рынках инвестиционной привлекательности региона, орловских товаров и предприятий, туризма и достопримечательностей, человеческого капитала, - отметил глава Орловщины.
Проводится конкурс в нескольких номинациях, а лучшие эскизы станут базой для разработки конечного варианта эмблемы области. Кроме того, победители получат премии по 10 тысяч рублей и благодарности губернатора.
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ИСТОЧНИК KP.RU