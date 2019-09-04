В пятницу в центре Орла запретят парковку
Неудобства затронут временной период с полуночи до восьми вечера
Автолюбителям стоит заранее продумать, где можно оставить машинуФото: Ольга СУПОНЕВА
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В пятницу в центре Орла запретят парковку. Неудобства затронут временной период с полуночи до восьми вечера.
Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, 6 сентября нельзя будет припарковаться на участке от памятника Н.С. Лескову до сквера В.В. Маяковского.
- Ограничения связаны с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий, - пояснили в мэрии.
Автолюбителям стоит заранее продумать, где можно оставить машину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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