2019-09-04T10:10:59+03:00
Общество

В пятницу в центре Орла запретят парковку

Неудобства затронут временной период с полуночи до восьми вечера
Ольга СУПОНЕВА
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Автолюбителям стоит заранее продумать, где можно оставить машинуАвтолюбителям стоит заранее продумать, где можно оставить машинуФото: Ольга СУПОНЕВА
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В пятницу в центре Орла запретят парковку. Неудобства затронут временной период с полуночи до восьми вечера.

Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, 6 сентября нельзя будет припарковаться на участке от памятника Н.С. Лескову до сквера В.В. Маяковского.

- Ограничения связаны с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий, - пояснили в мэрии.

Автолюбителям стоит заранее продумать, где можно оставить машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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